Dolar Kian Tergusur, Transaksi LCT RI dengan 6 Negara Tembus Rp 336 T

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan optimalisasi Local Currency Transaction dengan negara mitra.

LCT merupakan skema transaksi lintas negara yang memungkinkan proses pembayaran diselesaikan menggunakan mata uang lokal dari tiap negara terlibat.

Tercatat, telah ada enam negara yang menjadi mitra utama dalam skema ini, di antaranya Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Airlangga merinci nilai transaksi dari kerja sama tersebut telah mencatatkan angka signifikan dalam kurun setahun.

"Optimalisasi Local Currency Transaction itu bersama 6 negara mitra, Pak Presiden, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, nilainya mencapai USD 20,19 miliar (setara Rp 336,12 triliun)," kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia dan delapan Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional Local Currency Transaction (LCT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT pada Kamis (29/08).

Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan stabilitas ekonomi nasional, memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

Selain laporan terkait kerja sama Local Currency Transaction, Airlangga juga memaparkan data mengenai penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).