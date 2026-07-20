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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Dolar Melambung, Investasi Emas Jadi Primadona

Senin, 20 Juli 2026 – 07:01 WIB
Dolar Melambung, Investasi Emas Jadi Primadona - JPNN.COM
Pembukaan Nellava Bullion di Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Marketing Director Nellava Group, Alif Fauzan mengungkapkan investasi emas justru kian menggiurkan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Menurut Alif, kenaikan nilai dolar terhadap mata uang rupiah memberikan dampak positif bagi pemegang aset logam mulia. Sebagai instrumen investasi jangka panjang, emas menawarkan jaminan keamanan finansial.

"Dolar naik dan sebagainya, emas sangat-sangat menguntungkan, ya, safe haven dan bisa dimiliki dan menjadi aset jangka panjang," kata Alif di Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Selain itu, masyarakat juga sangat memperhatikan selisih harga jual dan harga beli kembali (buyback) saat memilih tempat berinvestasi.

"Margin buyback-nya itu sangat-sangat menguntungkan bagi masyarakat, margin yang cukup memuaskan," tuturnya.

Dalam menghadapi dinamika harga emas yang cepat berubah, Alif menilai transparansi harga dalam berbisnis logam mulia menjadi kunci utama bagi para investor.

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Salah satu cara menarik rasa percaya masyarakat ialah dengan menghadirkan fitur live price yang terintegrasi langsung dengan pasar internasional.

Alif menjelaskan perusahaan yang menaunginya, memiliki fitur pemantauan harga secara langsung, dirancang khusus melindungi kepentingan investor dari selisih harga tidak wajar.

Marketing Director Nellava Group Alif Fauzan mengungkapkan investasi emas justru semakin menggiurkan di tengah ketidakpastian ekonomi.

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TAGS   Investasi Emas  emas  Dolar  harga emas  Buyback emas 
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