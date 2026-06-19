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JPNN.com - Dahlan Iskan

Dolar Saniharto

Oleh Dahlan Iskan

Jumat, 19 Juni 2026 – 07:37 WIB
Dolar Saniharto - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Inilah kakak beradik yang bisa saling mengisi. Hasilnya: sukses besar sebagai eksportir mebel ke seluruh dunia.

Si kakak bagian marketing. Si adik bagian produksi. Si kakak bertugas mengejar omzet, si adik yang menjaga kualitas produksi.

Dolar SanihartoDahlan Iskan bersama Harsono Enggalhardjo (kanan), Winarto Enggalhardjo, dan Merysia Enggalhardjo.--

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"Anda ini insinyur?" tanya saya kepada si adik.

"Saya dokter gigi," jawabnya.

"Hah?"

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"Dokter gigi lulusan Unair," jelasnya.

"Bagaimana seorang dokter gigi bisa jadi kepala produksi pabrik mebel berskala internasional?"

Inilah kakak beradik yang bisa saling mengisi. Hasilnya: sukses besar sebagai eksportir mebel ke seluruh dunia.

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TAGS   Dahlan Iskan  Dolar Saniharto  mebel  PT Saniharto  eksportir mebel  perusahaan mebel  Disway  Disway hari ini 
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