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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Doli Kurnia DPR Dorong Indonesia Bentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian

Kamis, 11 Juni 2026 – 22:40 WIB
Doli Kurnia DPR Dorong Indonesia Bentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian - JPNN.COM
Inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI saat sambutan pada forum International Day for Dialogue Among Civilizations yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama DPR RI dan DPD RI menyuarakan pesan kuat tentang pentingnya perdamaian dunia dalam forum International Day for Dialogue Among Civilizations yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini merupakan respons atas meningkatnya eskalasi konflik global dan kebuntuan komunikasi antarnegara yang dinilai makin memprihatinkan.

Hadir sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk duta besar dari 30 negara sahabat.

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Dalam forum tersebut, para pembicara menegaskan perlunya peran aktif Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia melalui jalur diplomasi, dialog, dan kerja sama antarparlemen.

Sementara itu, inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa sudah saatnya Indonesia mengambil inisiatif untuk membentuk Kaukus Parlemen Dunia untuk Perdamaian Dunia.

"Saya kira sudah waktunya kita membentuk Kaukus Parlemen Dunia untuk Perdamaian Dunia agar keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti yang disampaikan tadi, pelan-pelan bisa kita perbaiki apabila negara-negara mendukung pandangan yang sama bahwa membangun peradaban harus dimulai dengan membangun perdamaian dunia,” ujarnya.

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Menurutnya, parlemen memiliki posisi strategis dalam membangun jembatan komunikasi antarmasyarakat dan antarnegara ketika hubungan diplomatik formal mengalami hambatan.

Oleh karena itu, kolaborasi parlemen lintas negara dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untukmeredakan konflik dan memperkuat stabilitas global.

Ahmad Doli Kurnia mengatakan sudah saatnya Indonesia mengambil inisiatif untuk membentuk Kaukus Parlemen Dunia untuk Perdamaian Dunia. "Saya kira sudah wakt

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TAGS   DPR  Ahmad Doli Kurnia  perdamaian  kaukus parlemen  Parlemen 
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