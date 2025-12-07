Dominan Lawan Singapura, Timnas Putri Indonesia Jaga Asa Tembus Semifinal SEA Games 2025

Minggu, 07 Desember 2025 – 21:15 WIB

jpnn.com - Timnas Putri Indonesia membuka asa lolos ke semifinal SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan atas Singapura.

Bertanding di Stadion Chonburi, Minggu (7/12/2025), skuad asuhan Akira Higashiyama sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Farhanah Ruhaizat pada menit ke-22.

Namun, Garuda Pertiwi bangkit dan membalas lewat tiga gol Isa Warps (31’), Claudia Scheunemann (62’), dan Aulia Al Mubraroh (90+5).

Dengan hasil ini, Timnas Putri Indonesia kembali meraih kemenangan saat menghadapi Singapura.

Dari tiga laga yang dilakoni melawan tim Negeri Singa, tercatat Srikandi Merah Putih tidak terkalahkan dengan menang 2-1, 5-1, dan 3-0.

Kemenangan Penting Timnas Putri Indonesia

Pelatih Timnas Putri Indonesia Akira Higashiyama berharap tren permainan anak asuhannya bisa meningkat.

Kondisi mental bertanding Safira Ika Putri dan kolega sempat menurun seusai telan kekalahan telak 0-8 dari Thailand.

"Saya apresiasi permainan tim hari ini, tetapi kami belum puas. Kami mau fokus menghadapi laga berikutnya,” ujar pelatih asal Jepang itu.