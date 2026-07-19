Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dominasi Babak Final, SMAN 3 Kota Sorong Raih Juara 1 LCC 4 Pilar MPR

Minggu, 19 Juli 2026 – 10:53 WIB
Dominasi Babak Final, SMAN 3 Kota Sorong Raih Juara 1 LCC 4 Pilar MPR - JPNN.COM
SMAN 3 Kota Sorong (SMANTI) menunjukkan dominasinya di babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang digelar di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (18/7/2026). Foto: MPR

jpnn.com, SORONG - SMAN 3 Kota Sorong (SMANTI) menunjukkan dominasinya di babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang digelar di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (18/7/2026).

Dari tiga sesi lomba di babak final, yakni Wawasan Empat Pilar, Tematik Empat Pilar dan sesi Rebutan, SMAN 3 Kota Sorong yang akrab disebut SMANTI selalu memimpin perolehan nilai.

Di akhir lomba, SMANTI berhasil meraih total nilai 165, jauh melampaui dua sekolah rivalnya, yakni SMAN 2 Kota Sorong dengan total nilai 60 dan SMKN 2 Sorong dengan total nilai 15.

Baca Juga:

Berkat kemenangan tersebut, SMANTI berhak mewakili Papua Barat Daya pada Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang akan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026. Selain penentuan juara utama, panitia juga memberikan penghargaan Apresiasi Yel-Yel Terbaik.

Pada babak penyisihan pertama penghargaan diraih SMAN 2 Kabupaten Sorong, babak penyisihan kedua diraih SMAN 3 Kota Sorong, sedangkan babak penyisihan ketiga menjadi milik SMKN 1 Kabupaten Sorong.

Perjuangan Menuju Nasional

Baca Juga:

Juru bicara tim SMAN 3 Kota Sorong, Renault Landry Batuwael mengatakan keberhasilan timnya merupakan buah dari perjuangan dan persiapan yang tidak mudah.

"Untuk mengikuti lomba ini bukan suatu hal yang mudah. Membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan. Pesan kami, jangan pernah menyerah untuk apa yang ingin kalian capai. Dan yang paling utama, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan setiap hal yang ingin dilakukan," ujarnya.

SMAN 3 Kota Sorong (SMANTI) menunjukkan dominasinya di babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  LCC 4 Pilar MPR  SMAN 3 Kota Sorong  Sekolah 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp