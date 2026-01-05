Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Dominasi Marquez-Ducati Terancam? Aprilia Siapkan Serangan Balik di MotoGP 2026

Senin, 05 Januari 2026 – 07:45 WIB
Dominasi Marquez-Ducati Terancam? Aprilia Siapkan Serangan Balik di MotoGP 2026 - JPNN.COM
Jorge Martin dan Aprilia. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Aprilia menatap MotoGP 2026 dengan penuh keyakinan.

Pabrikan asal Noale itu percaya diri mampu merebut gelar juara sekaligus menghentikan dominasi Marc Marquez yang begitu kuat pada musim sebelumnya.

Musim 2025 Jadi Pelajaran Berharga bagi Aprilia

Pada MotoGP 2025, performa terbaik Aprilia ditunjukkan oleh Marco Bezzecchi yang berhasil mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir setelah bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia.

Baca Juga:

Namun, pencapaian tersebut masih berada di bawah Alex Marquez dan terpaut cukup jauh dari Marc Marquez yang keluar sebagai Juara Dunia bersama Ducati.

Sejak awal musim lalu, Aprilia sebenarnya memasang target tinggi untuk bersaing dalam perebutan gelar.

Perekrutan Jorge Martin selaku kampiun MotoGP 2024 diharapkan menjadi kunci untuk menantang dominasi Ducati.

Baca Juga:

Sayangnya, cedera panjang membuat Martin lebih banyak berkutat dengan pemulihan, sehingga beban tim praktis bertumpu pada Bezzecchi.

Aprilia Bidik Gelar MotoGP 2026

Target juara MotoGP 2026 jelas memiliki makna besar bagi Aprilia. Jika tercapai, gelar tersebut akan memutus rangkaian dominasi Marc Marquez yang begitu mengesankan. 

Dominasi Marc Marquez terancam? Aprilia menyiapkan serangan balik di MotoGP 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Marquez  Aprilia  MotoGP 2026  Marc Marquez 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp