Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dominasi Pasar, TCL Borong 5 Penghargaan EISA Award

Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:44 WIB
Dominasi Pasar, TCL Borong 5 Penghargaan EISA Award - JPNN.COM
Salah satu produk andalan TCL. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - TCL, perusahaan elektronik, kembali menegaskan posisinya di industri dengan memborong lima penghargaan bergengsi European Imaging and Sound Association (EISA) Award 2025–2026.

EISA Award dikenal sebagai salah satu penghargaan paling prestisius di industri audio-visual Eropa. Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas 61 pakar dari 29 negara dan melibatkan media terkemuka di bidang teknologi konsumen.

Penghargaan ini telah diberikan selama lebih dari 35 tahun dan menjadi tolok ukur kualitas serta inovasi produk.

Baca Juga:

TCL berhasil mendominasi kategori Home Theatre Display & Video serta Home Theatre Audio.

Menurut Evan Tang, CEO TCL Indonesia, kemenangan ini merupakan bukti konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi.

“Dengan meraih lima penghargaan EISA sekaligus, TCL membuktikan komitmennya untuk terus meningkatkan performa dan teknologi audio-visual bagi konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Salah satu produk andalan, TCL 98-inci C8K, dianugerahi sebagai EISA Statement TV 2025–2026 berkat desain futuristis dengan layar Virtually ZeroBorder dan teknologi panel terbaru yang memberikan pengalaman menonton lebih imersif.

Selain itu, TCL 85C9K meraih gelar EISA Home Theater Mini LED TV 2025–2026. TV ini hadir dengan 5.184 zona kecerahan, puncak brightness hingga 6.500 nits, serta dukungan audio premium dari Bang & Olufsen yang menghadirkan pengalaman sinematik kelas atas di rumah.

TCL borong 5 EISA Award 2025–2026, tegaskan dominasi global di pasar TV dan audio premium.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TCL  Penghargaan  elektronik  EISA Award 
BERITA TCL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp