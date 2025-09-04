Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dominasi Tanpa Arti Timnas U-23 Indonesia atas Laos, Kadek Arel Angkat Suara

Kamis, 04 September 2025 – 05:16 WIB
Dominasi Tanpa Arti Timnas U-23 Indonesia atas Laos, Kadek Arel Angkat Suara - JPNN.COM
Skuad Timnas U-23 Indonesia : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi Laos di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9/2025), Garuda Muda hanya mampu bermain imbang tanpa gol meski tampil dominan sepanjang pertandingan.

Statistik Dominan Indonesia

Statistik memperlihatkan ketimpangan yang luar biasa. Indonesia menguasai 83 persen bola dan melepaskan 25 tembakan.

Baca Juga:

Namun, hanya lima tembakan yang tepat sasaran, sementara sisanya melayang tak tentu arah atau diblok pertahanan Laos. Sebaliknya, lawan hanya mencatat satu tembakan selama 90 menit.

Hasil ini memicu kekecewaan mendalam, terutama di ruang ganti. Kapten tim, Kadek Arel tidak menutupi rasa frustrasinya.

"Pastinya kecewa sekali, kecewa karena gagal menang," ucap pemain Bali United itu.

Baca Juga:

Bangkit di Dua Laga Tersisa

Meski begitu, Kadek menekankan bahwa timnya tak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Dua laga tersisa, melawan Makau (6/9/2025) dan Korea (9/9/2025) akan menjadi penentu hidup dan mati Garuda Muda.

"Kami harus cepat adaptasi, harus bisa mengubah keadaan sekarang. Kami harus bounce back," tegasnya.

Timnas U-23 Indonesia harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi Laos di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-23 Indonesia  Kadek Arel  Timnas U-23  kualifikasi Piala Asia U-23 
BERITA TIMNAS U-23 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp