Dominasi Timnas Futsal Indonesia di AFF U-19 Berlanjut seusai Ganyang Malaysia

Kamis, 25 Desember 2025 – 22:21 WIB
Skuad Timnas futsal putra Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U-19 Boys’ Futsal Championship 2025 melawan Malaysia di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia sukses menembus semifinal ASEAN U-19 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai mengganyang Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12/2025) skuad asuhan Naim Hamid Salim menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Andika Ferdiansyah di menit ke-1.

Hasil ini sudah cukup membuat Timnas futsal Indonesia ke semifinal dengan status juara Grup B.

Tercatat, sebelum mengalahkan tim Negeri Jiran, Indonesia mampu mengatasi perlawanan Myanmar (4-1).

Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Naim Hamid Salim menilai anak asuhannya tidak boleh cepat puas.

Pasalnya, pada babak Top 4 lawan yang dihadapi cukup tangguh yaitu antara Thailand dan Vietnam.

Kedua tim tersebut sejauh ini masih menjadi lawan kuat di kawasan Asia Tenggara seusai mampu pesta gol melawan Brunei Darussalam.

Timnas futsal Indonesia tembus semifinal ASEAN U-19 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai ganyang Malaysia, Kamis (25/12)

