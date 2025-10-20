Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Mendominasi! Dewa United Motorsports Kunci Gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:30 WIB
Mendominasi! Dewa United Motorsports Kunci Gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025 - JPNN.COM
Dewa United Motorsport juara nasional Sprint Rally 2025. Foto: dewaunitedmotorsport

jpnn.com, JAKARTA - Langit Semarang boleh saja muram dan basah oleh hujan, tetapi semangat Dewa United Motorsports justru menyala terang di Sirkuit POJ City, akhir pekan lalu (17–19/10).

Dalam lintasan yang licin dan penuh genangan, tim membuktikan diri bukan sekadar cepat, tetapi juga cermat.

Dua kunci yang membawa mereka kembali mengibarkan bendera juara nasional tim di Kejurnas Sprint Rally Putaran 5.

Baca Juga:

Dengan total 30 poin, Dewa United Motorsports resmi mengunci gelar Juara Nasional Tim 2025, bahkan sebelum musim benar-benar usai.

Putaran penutup di Cikembar, Sukabumi nanti hanya tinggal formalitas bagi mereka—meski tim berjanji akan tetap tampil all-out hingga akhir musim.

“Semua kemenangan ini bukan kebetulan. Kami bekerja keras menyiapkan segala aspek, mulai dari strategi, setelan mobil, hingga pemilihan ban di trek yang super licin."

Baca Juga:

"Kemenangan ini hasil dari sinergi pembalap, mekanik, dan seluruh kru," ujar Team Director Dewa United MotorsportsKusuma Bagya, melalui keterangannya, Senin (20/10).

Benar saja, di balik kemenangan tim ada performa gemilang para perelinya yang mendominasi di setiap kelas.

Langit Semarang boleh saja muram dan basah oleh hujan, tetapi semangat Dewa United Motorsports justru menyala terang di Sirkuit POJ City, akhir pekan lalu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United Motorsport  kejurnas sprint rally 2025  Dewa United  Dewa United Motorsports Kunci Gelar Juara Nasional Sprint Rally 2025 
BERITA DEWA UNITED MOTORSPORT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp