Domino Digital Makin Populer, HGI Ultah Cup 2025 Sukses Gaet Ratusan Peserta

jpnn.com, MAKASSAR - Higgs Games Island (HGI) Ultah Cup 2025 sukses digelar di Hotel The Rinra Makassar pada 8–9 November lalu.

Perhelatan ini menjadi sorotan karena menghadirkan turnamen domino digital pertama dalam sejarah Indonesia, sekaligus menarik ratusan peserta dari berbagai daerah dengan dukungan penuh PORDI dan Pemerintah Kota Makassar.

Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-7 HGI, turnamen ini tampil berbeda dengan menggabungkan kompetisi digital, hiburan, dan pengalaman komunitas.

Sistem permainan yang dikembangkan langsung oleh HGI membuat pertandingan berlangsung adil dan profesional, sementara berbagai hadiah dan kegiatan interaktif menambah nuansa perayaan yang meriah.

Perwakilan HGI, Finn, menyebut HGI Ultah Cup 2025 sebagai momentum penting bagi perkembangan domino digital di Tanah Air.

“Turnamen ini bukan hanya perayaan inovasi, tetapi juga menjadi dorongan bagi HGI untuk membantu domino berkembang sebagai olahraga intelektual di Indonesia,” ujar Finn, dalam keterangannya, Sabtu (15/11).

Dukungan juga datang dari Ketua Umum PORDI, Andi Jamaro Dulung, yang mengapresiasi langkah HGI dalam membawa domino ke ranah digital.

“Turnamen ini sejalan dengan visi PORDI untuk mengembangkan domino sebagai olahraga strategi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih kemampuan berpikir dan sportivitas,” katanya.