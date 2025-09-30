Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dompet Dhuafa Berkomitmen Jadi Nazir yang Amanah

Selasa, 30 September 2025 – 15:55 WIB
Dompet Dhuafa Berkomitmen Jadi Nazir yang Amanah - JPNN.COM
Ilustrasi - logo Dompet Dhuafa. (dompetdhuafa.org)

jpnn.com, JAKARTA - Dompet Dhuafa membuktikan diri sebagai nazir yang amanah dan profesional dalam mengelola wakaf.

Dikutip dari website Dompet Dhuafa keberhasilan wakaf sangat bergantung pada pengelola yang bertanggung jawab, yaitu nazir.

Nazir adalah pihak yang bertugas mengelola dan memastikan harta wakaf digunakan sesuai dengan syariat.

Baca Juga:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, nazir dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum. Mereka bertanggung jawab mengelola dan menjaga aset wakaf agar tetap produktif.

"Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, Dompet Dhuafa memanfaatkan harta wakaf untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," begitu keterangan resmi dari Dompet Dhuafa.

Program Wakaf Dompet Dhuafa tidak hanya mengelola wakaf secara produktif, tetapi juga memastikan distribusi hasil wakaf tepat sasaran.

Baca Juga:

Dengan pengelolaan yang baik, Dompet Dhuafa berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf, menjadikannya sebagai contoh nazir yang dapat diandalkan.

Nazir yang amanah dan profesional menjadi kunci utama dalam memastikan harta wakaf dapat memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.

Dompet Dhuafa memanfaatkan harta wakaf untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dompet Dhuafa  lembaga Sosial  Wakaf  zakat wakaf 
BERITA DOMPET DHUAFA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp