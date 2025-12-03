Dompet Dhuafa-Chubb Life Indonesia Berkolaborasi Wujudkan Sekolah Sehat & Literasi Keuangan

jpnn.com, BOGOR - ID Humanity Dompet Dhuafa bersama PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) berkolaborasi mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Kegiatan CSR ini digelar di tiga sekolah, yaitu SDN Tunas Mekar di Parung, MI Mluweh di Semarang, dan SDN Klampis Ngasem II di Surabaya.

Sebagai bagian dari program “Education@Heart” Chubb Life Indonesia, inisiatif ini berfokuspada komitmen berkelanjutan kedua organisasi untuk meningkatkan pengetahuan akankesahatan dan keuangan di sekolah dasar.

Dompet Dhuafa dan Chubb Life Indonesia membantu tiga sekolah dengan memasangsembilan wastafel cuci tangan, sebagai wujud kepedulian dalam menciptakan lingkungansekolah yang sehat dan bersih, sehingga anak-anak dapat merasa lebih nyaman dan bersemangat untuk belajar setiap hari di sekolah.

Direktur Program Sosial, Kemanusiaan, dan Dakwah, ID Humanity Dompet Dhuafa, Ahmad Shonhaji menyatakan melalui penyaluran bantuan ini diharapkan dapat terus mendukung penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah.

Kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah adalah suatu hal penting untuk mendukung kegiatan belajaranak-anak sehingga dapat tumbuh menjadi generasi cerdas dan berprestasi.

"Semoga kerja sama dengan Chubb Life Indonesia akan menjadi program berkelanjutan sebagaimanakonsep long life education itu sendiri,” ucapnya dalam sambutan di SDN Tunas Mekar, Jambu, Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor pada Selasa (21/10/25).

Sementara itu, President Southeast Asia & New Zealand, Chubb Life, Sang Lee mengatakan Chubb Life Indonesia percaya bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.