Dompet Dhuafa Raih Top Brand Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dompet Dhuafa meraih penghargaan dalam ajang Top Brand Award 2025, yang diselenggarakan oleh Frontier Group dan Majalah Marketing di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, The Imperial Ballroom, pada Selasa (12/8).

Dalam ajang ini Dompet Dhuafa berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu merek terbaik di Indonesia pada kategori Zakat dan Amal.

Dompet Dhuafa berhasil membuktikan bahwa posisinya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) unggulan telah diakui publik secara luas, bukan hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari konsistensi layanan dan loyalitas para donatur.

Baca Juga: Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Menebar Hewan Kurban Hingga ke Pelosok Negeri

Penerimaan Top Brand Award 2025 menjadi bukti keberhasilan Dompet Dhuafa mempertahankan reputasi di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan tren filantropi digital yang terus berkembang.

Penghargaan ini melengkapi deretan prestasi yang sebelumnya juga diraih, sekaligus menegaskan konsistensi lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Penghargaan ini adalah apresiasi yang kami dedikasikan kepada seluruh penerima manfaat, donatur, mitra, dan masyarakat yang telah mempercayakan amanahnya kepada Dompet Dhuafa. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pemberdayaan dan memastikan setiap rupiah donasi memberikan manfaat yang nyata," ungkap Ahmad Juwaini, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

Penerimaan Top Brand Award 2025 menandai delapan tahun Dompet Dhuafa mempertahankan predikat sebagai Top Brand di kategori Zakat and Charity.

CEO dan Pendiri Frontier Group, Handi Irawan, memberikan apresiasi khusus kepada Dompet Dhuafa atas konsistensi luar biasa ini.