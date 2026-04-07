JPNN.com - Nasional - Hukum

Don Papank Gandeng Trisya Suherman Pasarkan Motor Listrik Tangkas

Selasa, 07 April 2026 – 19:09 WIB
PT The Agung Pamungkas (Tangkas) terus memperluas jangkauan bisnisnya di industri kendaraan listrik nasional.

jpnn.com, JAKARTA - PT The Agung Pamungkas (Tangkas) terus memperluas jangkauan bisnisnya di industri kendaraan listrik nasional. Kali ini, Tangkas Motor Listrik menggandeng Ketua Umum CEO Indonesia yang sekaligus Ketua Umum Moeldoko Center, Trisya Suherman, untuk ikut memasarkan produk motor listrik Tangkas di seluruh Indonesia.

Founder dan CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas yang akrab disapa Don Papank, mengungkapkan bahwa mengajak Trisya Suherman bergabung untuk ikut memasarkan Tangkas dinilai sebagai langkah yang tepat. Menurut Don Papank, Trisya Suherman memiliki jejaring pengusaha yang jumlahnya hampir 3000 anggota.

“Kami ucapkan terima kasih karena mbak Trisya Suherman sudah mau bergabung dengan kami di Tangkas. Ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia dan transisi menuju energi bersih,” ucap Don Papank dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Don Papank menambahkan, bergabungnya Trisya Suherman menjadi angin segar bagi produsen Tangkas Motor Listrik untuk terus berkembang. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Tangkas di pasar kendaraan listrik domestik yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, Tangkas Motor Listrik sebelumnya telah menjalin kemitraan strategis dengan Gojek. Kini, motor listrik buatan Tangkas menjadi salah satu armada resmi yang digunakan oleh mitra driver Gojek dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Selain itu, Tangkas juga diketahui banyak diminati dan dipakai oleh ojek online di jalan raya karena daya tempuhnya yang jauh dan terbukti mampu mengatasi banjir. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

don papank  motor listrik  PT Tangkas 
