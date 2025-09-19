Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Don Papank Minta Menkeu Purbaya Instruksikan Himbara Salurkan Kredit Motor Listrik

Jumat, 19 September 2025 – 20:08 WIB
Don Papank Minta Menkeu Purbaya Instruksikan Himbara Salurkan Kredit Motor Listrik - JPNN.COM
Founder dan CEO PT Tangkas Agung Pamungkas. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Founder dan CEO PT The Agung Pamungkas (Tangkas) Motor Listrik, Agung Pamungkas atau yang dikenal sebagai Don Papank, mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar aktif menyalurkan kredit kepada konsumen motor listrik. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya suntikan dana segar sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah kepada bank-bank Himbara.

Don Papank menegaskan bahwa hingga saat ini, bank-bank Himbara dinilai belum optimal dalam menyalurkan kredit untuk pembelian motor listrik.

"Bank Himbara ini belum sama sekali kucurkan kredit motor listrik. Padahal pasar motor listrik di Indonesia peminatnya sedang naik," kata Don Papank di Jakarta, Jumat (19/9).

Ia meyakini bahwa alokasi dana Himbara untuk sektor ini tidak hanya akan mendukung program pemerintah menuju energi hijau, tetapi juga mendongkrak perputaran ekonomi mikro dan penerimaan negara.

"Pelaku ekonomi mikro itu adalah masyarakat pada umumnya. Masyarakat kita pada umumnya kan menggunakan motor listrik. Dan ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk Green energi," ungkapnya.

Merespons isu bahwa Himbara kesulitan menyalurkan dana tersebut, Don Papank menawarkan solusi kolaborasi. "Ya ini kami dorong agar Himbara mau duduk bareng pengusaha mikro dalam hal ini para produsen mobil listrik," jelas dia.

Ia pun menyambut positif jika Kementerian Keuangan bersedia memprioritaskan dana tersebut untuk kredit motor listrik dengan persyaratan yang lebih mudah diakses masyarakat. "Dan kami menyambut baik jika Menteri Keuangan mau mengucurkan dana 200 Triliun untuk kredit Motor Listrik tanpa BI Checking," pungkas Agung Pamungkas. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   don papank  Menkeu  purbaya  motor listrik 
