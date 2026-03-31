Donald Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Energi Iran Jika Kesepakatan tak Tercapai

Selasa, 31 Maret 2026 – 12:35 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri serangan gabungan AS-Israel mengalami kemajuan. Namun demikian, Trump tetap memperingatkan Iran bahwa infrastruktur energi penting negara itu akan dihancurkan apabila pembicaraan tidak segera membuahkan hasil.

"Jika karena alasan apa pun kesepakatan tidak segera tercapai, meskipun kemungkinan besar akan tercapai, dan jika Selat Hormuz tidak segera dibuka untuk urusan bisnis; maka kami akan mengakhiri sikap diam kami di Iran dengan meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya semua pembangkit listrik mereka, sumur minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi!)," tulis Trump di Truth Social pada Senin (30/3).

Meskipun mengeluarkan peringatan tersebut, Trump mengatakan bahwa diskusi serius sedang berlangsung dengan rezim Iran yang baru dan lebih masuk akal. Trump mengatakan juga kepada Bloomberg bahwa Iran ingin menyelesaikan dan menyebut perang tersebut berjalan sangat luar biasa baik.

Sebelumnya, Senin (30/3), Iran mengatakan tidak ada negosiasi langsung dengan Amerika dan menyebut bahwa kontak terbaru hanya berupa pesan yang disampaikan melalui perantara.

Negara-negara di kawasan telah berupaya menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Ishaq Dar menyatakan bahwa Islamabad bersedia menjadi tuan rumah pembicaraan.

Minggu (29/3), Trump mendorong upaya diplomatik, dengan perantara termasuk Pakistan, Turki, dan Mesir yang terlibat dalam kontak tidak langsung antara Washington dan Teheran. Pembicaraan tidak langsung yang dilakukan lewat utusan Pakistan itu, tambah Trump, menunjukkan kemajuan. "Kesepakatan bisa dicapai dengan cukup cepat," ujar Trump.

Banyak pejabat tinggi Iran tewas, termasuk di antara 1.340 orang yang meninggal dalam serangan udara yang diluncurkan AS-Israel pada 28 Februari lalu, salah satunya ialah Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Teheran pun telah membalas dengan serangan drone dan rudal dengan menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi "tuan rumah" aset militer milik Amerika. Serangan balasan itu menyebabkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur, sekaligus mengganggu pasar global dan penerbangan. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   Donald Trump  Iran  AS-Israel  infrastruktur energi  Selat Hormuz 
