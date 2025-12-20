Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Donald Trump Banggakan Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Lalu Kirim Salam

Sabtu, 20 Desember 2025 – 15:38 WIB
Donald Trump Banggakan Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Lalu Kirim Salam - JPNN.COM
Presiden AS Donald Trump. ilustrasi Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dia memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan pernyataan itu disampaikan Trump saat menerima Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, di Oval Office, Gedung Putih, Washington D.C., pada 16 Desember.

“Ia juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto,” sebut pernyataan KBRI Washington.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Trump juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa.

Trump menyatakan harapannya agar hubungan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus diperkuat dan ditingkatkan di masa mendatang, terlebih kedua negara telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Indroyono menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Trump serta harapan agar hubungan kerja sama antara kedua negara dan pemerintahan terus berkembang secara positif.

Baca Juga:

Hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat kini telah memasuki usia ke-76 tahun, ditandai dengan kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pertahanan, serta hubungan antar-masyarakat.

Pada 2026, Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20, di mana Indonesia merupakan salah satu anggota kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut.

Dubes Indroyono menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Trump serta harapan agar hubungan kerja sama kedua negara terus berkembang

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Prabowo  Amerika Serikat  Indroyono Soesilo  Dubes RI untuk AS  Trump 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp