Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Donald Trump Beraksi Lagi, Produk Indonesia Ini Kena Tarif 143 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 – 14:59 WIB
Donald Trump Beraksi Lagi, Produk Indonesia Ini Kena Tarif 143 Persen - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor hingga ratusan persen terhadap produk panel surya dari Indonesia, India, dan Laos, menurut Departemen Perdagangan AS, Rabu (25/2).

Dalam pernyataannya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan tarif sementara sebesar 125,87 persen untuk produk panel surya India.

Kemudian, bea masuk imbalan (countervailing duty) dalam rentang 86 hingga 143 persen dikenakan pada panel surya Indonesia, dan Laos pada taraf 81 persen.

Baca Juga:

Menurut Departemen Perdagangan AS, produk panel surya dari negara tersebut diuntungkan dari subsidi pemerintah setempat yang tidak adil.

Lebih lanjut, laporan Bloomberg menyampaikan bahwa subsidi tersebut memungkinkan eksportir dari ketiga negara untuk menurunkan harga dan bersaing dengan produsen AS.

Tarif tersebut ditujukan untuk mendorong produksi panel surya domestik di negeri Paman Sam.

Baca Juga:

Namun, langkah tersebut juga meningkatkan ketidakpastian bagi industri dan dapat menyebabkan kenaikan biaya bagi produsen maupun konsumen, menurut laporan Bloomberg.

India, Indonesia, dan Laos berkontribusi sebesar 57 persen dari seluruh impor panel surya ke AS pada semester pertama 2025, dengan impor dari India sendiri pada 2024 mencapai 792,6 juta dolar AS pada 2024, meningkat sembilan kali lipat dari nilai impor pada 2022.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor hingga ratusan persen terhadap produk Indonesia, India, dan Laos

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Tarif impor  Trump  produk Indonesia  Amerika Serikat  Panel Surya 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp