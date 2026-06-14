Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Donald Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz segera Dibuka

Minggu, 14 Juni 2026 – 09:35 WIB
Donald Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz segera Dibuka - JPNN.COM
Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kabar terbaru soal kesepakatan damai AS-Iran.

Trump mengeklaim bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani dalam waktu dekat.

"Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok," kata Trump melalui Truth Social, Sabtu (13/6).

Baca Juga:

Terkait Selat Hormuz, Trump mengatakan bahwa jalur laut tersebut akan segera dibuka begitu kesepakatan damai diteken.

“Faktanya, mereka (Iran) tidak lagi menginginkan senjata nuklir, dan mereka juga tidak akan memilikinya, baik melalui pembelian, pengembangan, maupun cara perolehan lainnya,” ungkap Trump.

Dia menggambarkan bahwa hubungan antara kedua negara kini “jauh berbeda dan lebih baik” dibandingkan pada masa pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.

Baca Juga:

Trump juga mengatakan bahwa AS “akan masuk dan mengambil debu nuklir” pada waktu yang dianggap tepat dan ketika situasi telah benar-benar tenang.

Menurut Trump, kesepakatan tersebut juga tidak mencakup transfer dana AS kepada Iran.

Donald Trump menegaskan kesepakatan damai AS-Iran dijadwalkan ditandatangani hari ini

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  iran-as  kesepakatan damai  Selat Hormuz  perundingan  nuklir 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp