JPNN.com - Internasional - Amerika

Donald Trump: Korsel akan Bangun Kapal Selam Bertenaga Nuklir di Amerika

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:55 WIB
Donald Trump: Korsel akan Bangun Kapal Selam Bertenaga Nuklir di Amerika - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (29/10) mengatakan bahwa Korea Selatan akan membangun kapal selam bertenaga nuklir modern di AS.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump setelah dia mengumumkan menyetujui pembangunan kapal selam bertenaga nuklir modern untuk Korea Selatan pada hari yang sama.

Korea Selatan akan membangun kapal selam bertenaga nuklirnya di galangan kapal Philadelphia, tepat di sini di Amerika Serikat yang kita cintai. Industri perkapalan negara kita akan segera mengalami kebangkitan besar," tulis Trump di platform Truth Social.

Dalam pernyataan terpisah di platform yang sama, Trump juga menyampaikan bahwa Korsel telah sepakat membayar USD 350 miliar (sekitar Rp 5.799 triliun) untuk menurunkan tarif perdagangan atas ekspor mereka ke Amerika Serikat serta membeli minyak dan gas AS dalam jumlah besar.

“Korea Selatan telah setuju untuk membayar Amerika Serikat sebesar 350 miliar dolar sebagai imbalan atas penurunan tarif yang dikenakan terhadap mereka oleh Amerika Serikat,” tulis Trump.

“Selain itu, mereka juga setuju untuk membeli minyak dan gas kami dalam jumlah besar, dan investasi ke negara kami oleh perusahaan serta pengusaha kaya asal Korea Selatan akan melebihi 600 miliar dolar (Rp 10.768 triliun),” tambahnya. (antara/jpnn)

Donald Trump mengatakan Korea Selatan akan membangun kapal selam bertenaga nuklir di Amerika Serikat.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

