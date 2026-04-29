Donald Trump Memperingatkan Iran segera Bersikap Lebih Cerdas

Rabu, 29 April 2026 – 20:05 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberikan peringatan kepada Iran. Trump pada Rabu (29/4) mendesak Iran agar segera ‘bersikap lebih cerdas’ terkait kesepakatan nuklir. Trump pun menegaskan bahwa dia tidak akan lagi bersikap lunak.

“Iran tidak bisa membereskan masalahnya. Mereka tidak paham cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Mereka harus segera bersikap lebih cerdas,” kata Trump melalui platform Truth Social.

Unggahan tersebut juga menampilkan gambar Trump mengenakan setelan jas dan kacamata hitam sambil memegang senjata api, dengan latar ledakan di lanskap Iran.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Kemudian, hal itu dibalas Iran dengan serangan terhadap kepentingan AS di kawasan, termasuk di sejumlah negara Teluk.

Gencatan senjata diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, disusul perundingan di Islamabad pada 11–12 April, namun berakhir tanpa kesepakatan.

Trump kemudian menyatakan bahwa gencatan senjata diperpanjang atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal baru dari Teheran.

Pada Senin, Trump mengisyaratkan bahwa dia kemungkinan tidak akan menerima proposal terbaru Iran untuk mengakhiri perang, setelah Teheran mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan pembahasan program nuklir ditunda ke tahap berikutnya. (antara/jpnn)

Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran segera bersikap lebih cerdas terkait kesepakatan nuklir.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   Donald Trump  Iran  Kesepakatan nuklir Iran  Amerika Serikat  Selat Hormuz  nuklir 
