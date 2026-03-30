JPNN.com - Internasional

Donald Trump Mengeklaim AS Mulai Mengendalikan Selat Hormuz

Senin, 30 Maret 2026 – 09:50 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim bahwa AS mulai mengendalikan Selat Hormuz.

Menurut Trump, AS telah mulai mengambil langkah untuk menguasai Selat Hormuz dalam perang melawan Iran.

Saat ditanya dalam wawancara pada Minggu (29/3) dengan Channel 14 Israel apakah AS mampu mengambil alih kendali jalur pelayaran strategis tersebut, Trump pin menjawab, "Ya, tentu saja. Itu sudah terjadi."

Trump juga menyoroti koordinasi erat dengan Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu terkait Iran.

"Koordinasi kami sangat erat. Kami memiliki hubungan yang baik. Tak bisa lebih baik lagi," katanya.

Trump juga mengaku percaya bahwa Iran sangat menginginkan kesepakatan.

"Saya pikir mereka sangat ingin melakukannya. Siapa pun akan menginginkan kesepakatan jika Anda sedang dihancurkan, bukan?" ujarnya.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ayatollah Ali Khamenei.

Sumber ANTARA

