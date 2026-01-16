Donald Trump Mengumumkan Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza pada Kamis (15/1). Trump mengeklaim bahwa ini merupakan dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk. Anggota Dewan akan segera diumumkan, namun saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk, kapan pun dan di mana pun,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

Sebelumnya pada Rabu (14/1) utusan khusus AS Steve Witkoff mengumumkan bahwa fase kedua perjanjian gencatan senjata telah dimulai sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dalam unggahan terpisah, Trump mengatakan bahwa fase berikutnya dari rencananya telah resmi dimulai.

“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisi,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social pada Kamis.

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen kuat pada masa depan yang damai,” sambung Trump.

Dia juga menyatakan bahwa kesepakatan demiliterisasi komprehensif dengan Hamas akan diamankan dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar. (antara/jpnn)