Donald Trump Perintahkan Marinir AS Tembak Kapal Penebar Ranjau di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan tentara Angkatan Laut AS menembak kapal kecil yang tertangkap memasang ranjau di Selat Hormuz.

Trump meminta tentara AS tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah tersebut.

Perintah tersebut dikeluarkan di tengah gencatan senjata AS dengan Iran yang diperpanjang Trump tanpa batas waktu pada Selasa (21/4) di tengah negosiasi yang macet.

"Saya telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun yang memasang ranjau di perairan itu," kata Trump di platform Truth Social.

Trump mengeklaim seluruh pasukan Angkatan Laut Iran, yang terdiri atas 159 kapal, berada di dasar laut dan setiap kapal di antaranya memasang ranjau adalah kapal-kapal kecil.

Trump juga menginstruksikan peningkatan penyapuan ranjau tiga kali lipat lebih kuat untuk membersihkan jalur transit yang secara efektif "diganggu" Iran, setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu.

Pentagon mengatakan kepada Kongres bahwa pembersihan Selat Hormuz dari ranjau secara penuh dapat memakan waktu hingga enam bulan, menurut laporan Washington Post.

Para anggota parlemen diberitahu bahwa Iran mungkin telah menempatkan 20 ranjau atau lebih di dalam dan di sekitar jalur air tersebut.