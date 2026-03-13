Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Amerika

Donald Trump Sebut Iran Tak Pantas Hadir di Piala Dunia 2026

Jumat, 13 Maret 2026 – 04:50 WIB
Donald Trump Sebut Iran Tak Pantas Hadir di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Associated Press

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tak pantas ikut serta dalam Piala Dunia 2026 atas alasan keamanan dan keselamatan para atlet.

"Tim Nasional Sepak Bola Iran tetap disambut untuk ikut Piala Dunia, tetapi saya tak yakin kehadiran mereka pantas, demi nyawa dan keselamatan mereka sendiri," kata Trump melalui Truth Social, Kamis.

Pada Rabu, The New York Times melaporkan bahwa Iran mungkin akan memboikot pertandingan internasional tersebut menyusul serangan gabungan AS-Israel ke wilayahnya.

Piala Dunia 2026 kali ini akan menghadirkan 48 tim nasional dan diselenggarakan oleh tuan rumah bersama Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer AS di seantero Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengeklaim serangan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian jelas bahwa mereka sebenarnya menginginkan pergantian kekuasaan di Iran.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran tak pantas ikut serta dalam Piala Dunia 2026 atas alasan keamanan dan keselamatan para atlet.

Sumber Sputnik

