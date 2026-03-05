Donald Trump Sentil Timnas Iran Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA Masih Bungkam

jpnn.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan kehadiran Timnas Iran di Piala Dunia 2026.

Amerika Serikat diketahui menjadi salah satu tuan rumah ajang empat tahunan itu bersama Kanada dan Meksiko.

Trump menegaskan dirinya tidak terlalu mempersoalkan jika Iran tetap ambil bagian di Piala Dunia 2026.

"Saya benar-benar tidak peduli (apabila Iran berpartisipasi di Piala Dunia 2026)."

"Saya pikir Iran adalah negara yang kalah telak (dalam konflik). Mereka sudah kehabisan tenaga," ucap Trump dilansir dari New York Times.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi situasi geopolitik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran disebut-sebut berdampak lebih luas, termasuk memunculkan spekulasi mengenai partisipasi Iran di ajang olahraga internasional.

Timnas Iran sendiri sudah memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026.