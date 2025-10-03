Donald Trump Siap Wujudkan Perdamaian, Begini Reaksi Hamas

jpnn.com, GAZA - Pemimpin Hamas mengatakan bahwa kelompok itu akan menanggapi rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump sesegera mungkin.

"Hamas sedang membahas rencana tersebut dengan seksama, terlepas dari banyaknya keberatan yang kami miliki,” kata Mohammed Nazzal kepada televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha dalam sebuah wawancara.

Ia mengatakan Hamas serius dalam mencari kesepahaman “di luar tekanan waktu dan ancaman.”

Menurut Nazal, pihaknya telah melakukan konsultasi baik internal maupun eksternal mengenai rencana itu dengan faksi-faksi Palestina, tokoh independen, dan para mediator.

Tanggapan final kami akan mengutamakan kepentingan rakyat Palestina dan prinsip-prinsip strategis perjuangan Palestina, tambahnya.

Pada 29 September, Gedung Putih mengeluarkan rencana terperinci yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, diikuti oleh program komprehensif untuk rekonstruksi dan reorganisasi situasi politik dan keamanan di wilayah kantong tersebut.

Rencana itu akan menjadikan Gaza wilayah bebas senjata, dengan mekanisme pemerintahan transisional, diawasi langsung oleh Trump melalui badan internasional baru yang ditugasi memantau penerapan rencana tersebut.

Hal itu mencakup pembebasan seluruh sandera Israel yang ditawan Hamas dalam waktu 72 jam, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.