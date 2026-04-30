Donald Trump Tolak Proposal Iran, Tetap Pertahankan Blokade AS di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Trump bahkan memilih mempertahankan blokade Angkatan Laut AS untuk menekan Iran terkait program nuklirnya, Axios melaporkan, Rabu (29/4).

Trump menegaskan bahwa blokade sedikit lebih efektif dibandingkan pengeboman. "Mereka sedang tercekik," kata Trump. "Ini akan menjadi lebih buruk bagi Iran," tambahnya.

Trump mengeklaim Iran sedang mencari kesepakatan untuk mencabut blokade AS atas jalur pelayaran strategis itu.

Trump menolak tawaran Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menunda pembahasan nuklir, dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

Dia juga mengatakan ketidakmampuan mengekspor minyak telah membuat infrastruktur Iran "hampir meledak."

Sementara itu, sumber mengatakan kepada Axios bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) telah menyusun rencana serangan udara "singkat dan kuat" untuk mengatasi kebuntuan diplomatik jika Iran tidak mengalah.

Menurut sumber, Trump belum memberikan otorisasi untuk tindakan militer itu. (antara/jpnn)