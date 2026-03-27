Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Donald Trump Tunda Serang Infrastruktur Energi Iran

Jumat, 27 Maret 2026 – 13:50 WIB
Donald Trump Tunda Serang Infrastruktur Energi Iran - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - TOKYO - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda serangan terhadap infrastruktur Iran. Trump pada Kamis (26/3) mengatakan bahwa dia memperpanjang serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 10 hari, atau hingga 6 April 2026 pukul 20.00 waktu Washington, Amerika Serikat.

Keputusan tersebut secara efektif juga menunda batas waktu yang diberikan Trump kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz hingga tanggal yang sama.

Trump juga menulis di media sosial bahwa pembicaraan dengan Iran “berjalan sangat baik”, meskipun sehari sebelumnya Teheran menolak proposal gencatan senjata dari AS.

Perpanjangan tersebut, yang menurut Trump diminta oleh pemerintah Iran, menyusul keputusannya pada Senin (23/3) untuk menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama lima hari.

Sebelumnya, Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak membuka kembali jalur pelayaran penting itu dalam waktu 48 jam.

Sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari dan Iran membalas dengan menyerang Israel serta negara-negara Teluk, jalur perairan yang vital bagi perdagangan minyak dan gas alam global tersebut sebagian besar telah tertutup. (antara/jpnn)

Donald Trump menyatakan menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Apa sebabnya?

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  infrastruktur energi  Iran  Selat Hormuz 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp