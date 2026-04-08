Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata AS-Iran 2 Pekan

Rabu, 08 April 2026 – 09:50 WIB
Presiden AS Donald Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata AS dengan Iran.

Gencatan senjata itu akan berlangsung dari kedua pihak selama dua pekan.

Trump juga mengatakan bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka.

Baca Juga:

"Berdasarkan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsekal Asim Munir, di mana mereka meminta saya untuk menahan mengirim angkatan penghancur ke Iran dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan Selat Hormuzs secara menyeluruh, segera, dan aman, maka saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan ke Iran selama dua pekan. Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah," kata Trump di platform Truth Social. 

Trump menjelaskan bahwa alasan pihaknya menyetujui gencatan senjata dengan Iran ialah karena AS telah mencapai dan melampaui semua tujuan militer dalam perang terhadap Iran.

"Kami juga telah mencapai tahap yang sangat jauh terkait kesepakatan yang definitif mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran, dan perdamaian di Timur Tengah," ujar Donald Trump. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   Donald Trump  Gencatan senjata  Iran  Selat Hormuz  Amerika 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp