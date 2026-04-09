Dongkol, AS Berencana Tarik Tentara dari Sejumlah Negara NATO

Kamis, 09 April 2026 – 11:57 WIB
Ilustrasi Tentara Amerika Serikat. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat mempertimbangkan menarik tentaranya dari sejumlah negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang dinilai tidak mendukung operasi militer AS dan Israel terhadap Iran.

Mengutip pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump, The Wall Street Journal pada Rabu melaporkan, bahwa rencana tersebut mencakup pemindahan pasukan ke negara anggota NATO lain yang mendukung operasi militer terhadap Iran.

Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump kemungkinan akan membahas isu penarikan pasukan AS dari NATO dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Rencana tersebut dilaporkan telah beredar dalam beberapa pekan terakhir dan mendapat dukungan dari sejumlah pejabat senior pemerintahan.

Selain itu, langkah itu juga disebut sebagai salah satu dari beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan sebagai bentuk “hukuman” atas penolakan aliansi tersebut membantu operasi militer AS dan Israel.

Pada Maret lalu, Trump mengkritik NATO karena tidak mendukung kampanye militernya terhadap Iran.

Trump menyebut sikap sejumlah negara NATO sebagai “kesalahan besar” dan menilai aliansi tersebut sebagai hubungan yang tidak seimbang.

Ia juga menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran merupakan ujian bagi dukungan NATO terhadap AS.

Amerika Serikat berencana menarik tentaranya dari sejumlah negara anggota NATO yang ogah terlibat perang melawan Iran.

Sumber Sputnik

NATO  Amerika Serikat  Israel  Iran  Donald Trump 
