Dongkrak Perekonomian Daerah, Bea Cukai Parepare Layani Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang

jpnn.com, BELANG-BELANG - Bea Cukai Parepare terus menunjukkan komitmen menghadirkan pelayanan kepabeanan yang optimal.

Melalui layanan yang cepat dan sesuai ketentuan, Bea Cukai Parepare melayani kegiatan ekspor komoditas cangkang sawit melalui Pelabuhan Belang-Belang pada Sabtu (24/1).

Ekspor ini memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.

Pada kegiatan tersebut, Bea Cukai Parepare memberikan layanan atas ekspor cangkang sawit tujuan Jepang yang dilakukan PT Jambi Semesta Biomassa menggunakan kapal MV Bootes Twin.

Ekspor tersebut mencatatkan nilai sebesar USD 1.030.010,30, serta menghasilkan penerimaan negara berupa bea keluar sebesar Rp 1.180.912.000 dan pungutan sawit sebesar Rp 506.106.000.

Layanan kepabeanan yang optimal ini memastikan proses ekspor berjalan lancar, sehingga pelaku usaha dapat mengirimkan produknya tepat waktu dan tetap menjaga daya saing di pasar internasional.

Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, kelancaran ekspor yang tercipta juga mendorong perputaran ekonomi, membuka peluang kerja, serta meningkatkan penerimaan negara yang hasilnya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepabeanan yang profesional dan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Parepare Dawny Marbagio dalam keterangannya, Senin (26/1).