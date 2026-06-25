Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Doni Akbar DPR: Reposisi Strategis PT Pos Indonesia di Tengah Disrupsi Bisnis Logistik

Kamis, 25 Juni 2026 – 15:55 WIB
Doni Akbar DPR: Reposisi Strategis PT Pos Indonesia di Tengah Disrupsi Bisnis Logistik - JPNN.COM
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar mengatakan PT Pos Indonesia harus cepat dalam melakukan transformasi digital dan integrasi layanan.

Untuk tetap relevan, perusahaan harus secara agresif melakukan penguatan segmen logistik dan marketplace. Optimalisasi utilisasi jaringan dan aset nasional yang masih terfragmentasi harus disatukan dalam satu kanal manajerial yang efisien.

"Keberhasilan PT Pos Indonesia di masa depan sangat bergantung pada strategi dan kemampuan tata kelola dalam mengonversi jaringan fisik yang masif menjadi ekosistem logistik digital yang mampu bersaing secara head-to-head dengan bisnis swasta yang makin beragam. PT Pos Indonesia memiliki keunggulan berupa sarana dan prasarana yang nyaris tidak dimiliki oleh usaha swasta lainnya,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar di Kompleks senayan Jakarta, Senin ( 22/6/2026).

Baca Juga:

Oleh karena itu, kata Doni, PT Pos Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan sejarah panjang atau keunggulan sarana dan prasana yang melekat. Diperlukan lompatan besar tata kelola agar transformasi digital yang dicanangkan tidak sekadar menjadi jargon dan rencana.

Roadmap harus dapat diimplementasikan sehingga benar-benar mampu menurunkan biaya logistik nasional secara riil serta dapat bersaing dengan bisnis logistik dari swasta.

“Efektivitas PT Pos Indonesia dapat diukur dari dua indikator utama: seberapa cepat ia mampu mengonsolidasi layanannya untuk masyarakat, dan seberapa tangguh ia berdiri sebagai korporasi mandiri di tengah pasar yang tidak mengenal belas kasihan pada BUMN yang lambat bertransformasi,” katanya.

Baca Juga:

Karena itu, kata Doni, PT Pos Indonesia mesti menegaskan fokus pada core business logistik sebagai motor utama pertumbuhan perusahaan. Selain penguatan kapasitas operasional, integrasi teknologi digital, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan.

PT Pos Indonesia harus mampu meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor privat dan sinergi antar BUMN. Sinergi dengan BUMN dan pemerintah dapat menjadi kunci agar tidak tidak tergilas oleh efisiensi modal dan transformasi swasta.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar mengatakan PT Pos Indonesia harus cepat dalam melakukan transformasi digital dan integrasi layanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  DPR RI  Anggota DPR Doni Akbar  Angkasa Pura Logistik 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp