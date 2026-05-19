Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Donor Darah Jadi Identitas Budaya Kerja PNM

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:24 WIB
Donor Darah Jadi Identitas Budaya Kerja PNM - JPNN.COM
Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan donor darah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Donor darah rutin menjadi salah satu program dengan dampak sosial paling nyata.

Hal itu pula yang diterapkan oleh karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai bentuk kepedulian sosial.

Donor darah di lingkungan PNM telah menjadi bagian dari identitas budaya Perusahaan. Aksi tersebut menunjukkan bahwa ada kontribusi sosial yang juga tumbuh di dalam ekosistem kerja.

Baca Juga:

Donor darah menghadirkan dimensi keberlanjutan yang lebih dekat dan kemanusiaan yaitu membantu menjaga kehidupan sesama secara langsung.

Di sisi lain, kebutuhan darah di Indonesia masih menjadi tantangan yang terus dihadapi. Berdasarkan berbagai data kesehatan, kebutuhan kantong darah nasional setiap tahun masih membutuhkan dukungan besar dari donor sukarela.

Pelaksanaan donor darah berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para karyawan.

Baca Juga:

Sejak pagi, peserta secara bergantian mengikuti proses pemeriksaan kesehatan hingga donor darah sesuai prosedur medis yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat solidaritas antarpegawai di tengah aktivitas kerja sehari-hari.

“Senang bisa ikut partisipasi karena ternyata bantuan tidak selalu tentang materi tapi semangat solidaritas sosialnya,” ungkap Eka salah satu karyawan PNM.

Aktivitas seperti donor darah yang rutin difasilitasi oleh PNM menjadi simbol bahwa nilai kemanusiaan tetap memiliki tempat di tengah padatnya dunia profesional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  Donor Darah 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp