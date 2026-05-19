Donor Darah Jadi Identitas Budaya Kerja PNM

jpnn.com, JAKARTA - Donor darah rutin menjadi salah satu program dengan dampak sosial paling nyata.

Hal itu pula yang diterapkan oleh karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai bentuk kepedulian sosial.

Donor darah di lingkungan PNM telah menjadi bagian dari identitas budaya Perusahaan. Aksi tersebut menunjukkan bahwa ada kontribusi sosial yang juga tumbuh di dalam ekosistem kerja.

Baca Juga: Pendampingan PNM Jadi Ruang Tumbuh Usaha Jutaan Perempuan Prasejahtera

Donor darah menghadirkan dimensi keberlanjutan yang lebih dekat dan kemanusiaan yaitu membantu menjaga kehidupan sesama secara langsung.

Di sisi lain, kebutuhan darah di Indonesia masih menjadi tantangan yang terus dihadapi. Berdasarkan berbagai data kesehatan, kebutuhan kantong darah nasional setiap tahun masih membutuhkan dukungan besar dari donor sukarela.

Pelaksanaan donor darah berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para karyawan.

Sejak pagi, peserta secara bergantian mengikuti proses pemeriksaan kesehatan hingga donor darah sesuai prosedur medis yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat solidaritas antarpegawai di tengah aktivitas kerja sehari-hari.

“Senang bisa ikut partisipasi karena ternyata bantuan tidak selalu tentang materi tapi semangat solidaritas sosialnya,” ungkap Eka salah satu karyawan PNM.