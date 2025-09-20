Dony Oskaria Sudah Lapor kepada Prabowo soal Kementerian BUMN

jpnn.com - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria mengaku telah melaporkan transisi kepemimpinan di Kementerian BUMN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam.

Dony menghadap Prabowo beberapa jam sebelum Presiden beserta rombongan terbatasnya bertolak ke Osaka, Jepang, dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pukul 23.00 WIB.

"(Saya) melaporkan semua berjalan dengan baik terutama di Danantara, dan BUMN juga sudah terjadi apa namanya serah terima ya," kata Dony selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI.

Dony yang juga menjabat Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara, menyebut dalam laporannya kepada Presiden, tak ada pembahasan mengenai peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara. "Enggak dibahas," ujarnya.

Menurut dia, Presiden Prabowo pun belum memberikan arahan apa pun terkait wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam struktur Danantara.

"Saya belum mendapatkan arahan, yang penting kami jalan dulu," ucap Dony Oskaria.

Dalam laporannya kepada Presiden itu, Dony menyebut dirinya memastikan tugas-tugas yang diberikan kepada Erick Thohir semasa dia menjabat menteri BUMN, bakal terus dilanjutkan dan dijalankan dengan baik.

"Kami pastikan bahwa semua berjalan dengan baik," ujar Dony.