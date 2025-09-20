Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Dony Oskaria Sudah Lapor kepada Prabowo soal Kementerian BUMN

Sabtu, 20 September 2025 – 08:57 WIB
Dony Oskaria Sudah Lapor kepada Prabowo soal Kementerian BUMN - JPNN.COM
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria mengaku telah melaporkan transisi kepemimpinan di Kementerian BUMN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam.

Dony menghadap Prabowo beberapa jam sebelum Presiden beserta rombongan terbatasnya bertolak ke Osaka, Jepang, dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pukul 23.00 WIB.

"(Saya) melaporkan semua berjalan dengan baik terutama di Danantara, dan BUMN juga sudah terjadi apa namanya serah terima ya," kata Dony selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI.

Baca Juga:

Dony yang juga menjabat Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara, menyebut dalam laporannya kepada Presiden, tak ada pembahasan mengenai peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara. "Enggak dibahas," ujarnya.

Menurut dia, Presiden Prabowo pun belum memberikan arahan apa pun terkait wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam struktur Danantara.

"Saya belum mendapatkan arahan, yang penting kami jalan dulu," ucap Dony Oskaria.

Baca Juga:

Dalam laporannya kepada Presiden itu, Dony menyebut dirinya memastikan tugas-tugas yang diberikan kepada Erick Thohir semasa dia menjabat menteri BUMN, bakal terus dilanjutkan dan dijalankan dengan baik.

"Kami pastikan bahwa semua berjalan dengan baik," ujar Dony.

COO Danantara Dony Oskaria sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto soal Kementerian BUMN. Apa arahan Prabowo?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dony Oskaria  BUMN  Kementerian BUMN  Danantara  Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Erick Thohir 
BERITA DONY OSKARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp