Dony Tri Pamungkas Selalu Masuk 5 Pemain Terbaik Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Kemenangan telak 5-1 yang diraih Timnas Indonesia dari Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 tak hanya menghadirkan sorotan untuk Mitchell Baker si pencetak hattrick.

Pelatih John Herdman juga memberikan pujian khusus kepada Dony Tri Pamungkas yang dinilai tampil luar biasa sepanjang pertandingan.

Herdman mengaku sangat terkesan dengan perkembangan bek sayap Persija Jakarta tersebut.

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Pelatih asal Inggris itu menilai Dony terus menunjukkan performa stabil sejak pertama kali bergabung dalam skuad racikannya.

"Mengenai Dony Tri, di setiap pertandingan yang ia jalani bersama saya, sekarang sudah lima pertandingan, ia selalu tampil luar biasa. Ia secara konsisten menjadi satu di antara lima pemain terbaik saya," ujar Herdman dalam konferensi pers seusai laga.

Tak hanya itu, Herdman meyakini Dony memiliki masa depan yang cerah. Ia percaya pemain berusia 21 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah ke level yang lebih tinggi dalam kariernya.

Dia memiliki potensi yang sangat besar dan saya benar-benar berharap suatu saat nanti ia bisa mengambil langkah berikutnya dalam karier sepak bolanya. Saya rasa itu tidak akan memakan waktu lama," kata Herdman.

Kepercayaan Herdman kepada Dony kembali dibuktikan saat pemain muda itu dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.