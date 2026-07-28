Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dony Tri Pamungkas Selalu Masuk 5 Pemain Terbaik Timnas Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026 – 10:53 WIB
Dony Tri Pamungkas Selalu Masuk 5 Pemain Terbaik Timnas Indonesia - JPNN.COM
Dony Tri Pamungkas (16) bersama starter Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - JAKARTA - Kemenangan telak 5-1 yang diraih Timnas Indonesia dari Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 tak hanya menghadirkan sorotan untuk Mitchell Baker si pencetak hattrick.

Pelatih John Herdman juga memberikan pujian khusus kepada Dony Tri Pamungkas yang dinilai tampil luar biasa sepanjang pertandingan.

Herdman mengaku sangat terkesan dengan perkembangan bek sayap Persija Jakarta tersebut.

Baca Juga:

Pelatih asal Inggris itu menilai Dony terus menunjukkan performa stabil sejak pertama kali bergabung dalam skuad racikannya.

"Mengenai Dony Tri, di setiap pertandingan yang ia jalani bersama saya, sekarang sudah lima pertandingan, ia selalu tampil luar biasa. Ia secara konsisten menjadi satu di antara lima pemain terbaik saya," ujar Herdman dalam konferensi pers seusai laga.

Tak hanya itu, Herdman meyakini Dony memiliki masa depan yang cerah. Ia percaya pemain berusia 21 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah ke level yang lebih tinggi dalam kariernya.

Baca Juga:

Dia memiliki potensi yang sangat besar dan saya benar-benar berharap suatu saat nanti ia bisa mengambil langkah berikutnya dalam karier sepak bolanya. Saya rasa itu tidak akan memakan waktu lama," kata Herdman.

Kepercayaan Herdman kepada Dony kembali dibuktikan saat pemain muda itu dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

Pelatih John Herdman memuji penampilan Dony Tri Pamungkas. Ia menilai pemain Persija Jakarta itu selalu tampil konsisten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dony tri pamungkas  Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026  ASEAN Championship 2026  John Herdman 
BERITA DONY TRI PAMUNGKAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp