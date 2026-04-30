Dor! Pelaku Curanmor Diduga Letuskan Tembakan di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Kembangan masih mengusut kasus percobaan pencurian sepeda motor di Jakarta Barat.

Pelaku diduga meletuskan tembakan senjata api.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurnianto membenarkan adanya bunyi mirip letusan tembakan.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan asal bunyi tersebut lantaran tidak ditemukan bukti proyektil.

"Iya (keterangan warga ada letusan). Kalau letusan, kan, bisa letusan mainan. Ini, kan, enggak tahu. Karena kecuali kalau kami nemu proyektilnya, baru ketahuan," kata Rahmad, Rabu.

Rahmad mengatakan pemeriksaan CCTV juga belum menunjukkan bukti bahwa pelaku menggunakan senjata api.

"CCTV kami cek semua, iya belum (ada bukti)," kata dia.

Insiden tersebut terjadi pada Minggu (26/4). Saat itu, warga memergoki terduga pelaku yang tengah mencuri motor, sehingga memicu pelaku untuk meletuskan semacam tembakan.