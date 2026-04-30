JPNN.com - Kriminal

Dor! Pelaku Curanmor Diduga Letuskan Tembakan di Jakarta Barat

Kamis, 30 April 2026 – 04:50 WIB
Pencurian Motor. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Kembangan masih mengusut kasus percobaan pencurian sepeda motor di Jakarta Barat.

Pelaku diduga meletuskan tembakan senjata api.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurnianto membenarkan adanya bunyi mirip letusan tembakan.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan asal bunyi tersebut lantaran tidak ditemukan bukti proyektil.

"Iya (keterangan warga ada letusan). Kalau letusan, kan, bisa letusan mainan. Ini, kan, enggak tahu. Karena kecuali kalau kami nemu proyektilnya, baru ketahuan," kata Rahmad, Rabu.

Rahmad mengatakan pemeriksaan CCTV juga belum menunjukkan bukti bahwa pelaku menggunakan senjata api.

"CCTV kami cek semua, iya belum (ada bukti)," kata dia.

Insiden tersebut terjadi pada Minggu (26/4). Saat itu, warga memergoki terduga pelaku yang tengah mencuri motor, sehingga memicu pelaku untuk meletuskan semacam tembakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
