Dorna Sports Rilis Kalender Sementara MotoGP 2026, Brasil Tuan Rumah Baru

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:47 WIB

jpnn.com - Dorna Sports mengumumkan kalender sementara MotoGP 2026. Brasil masuk dalam jadwal musim depan.

Total ada 22 seri yang akan digelar untuk musim depan. Putaran pertama akan dimulai di Thailand, Sirkuit Buriram.

Brasil sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah MotoGP 2026 untuk seri kedua.

Lokasi balapan akan digelar di Sirkuit Ayrton Senna, Goiania, yang baru direnovasi.

Sirkuit dengan nama sang legenda balap mobil formula itu pernah menggelar MotoGP pada musim 1987 sampai 1989.

"Kami sangat menantikan untuk kembali ke Brasil. Kami memiliki basis penggemar yang baik yang kami tahu sangat gembira dengan berita ini."

"Perjanjian baru ini juga bakal menawarkan peluang fantastis untuk berekspansi di pasar utama bagi olahraga ini dan pabrikan kami," kata CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta.

Kedatangan tuan rumah baru, Brasil, tentu menambah variasi kalender MotoGP 2026 yang kini tersebar di lima benua.