Dorong Akses Terapi Ginjal, Etana Produksi Lokal EPO Renogen

jpnn.com, JAKARTA - PT. Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) turut mendorong peningkatan akses terapi anemia bagi pasien penyakit ginjal kronik (PGK) di Indonesia.

Dalam tata laksana anemia pada pasien PGK, terapi Erythropoietin (EPO) diketahui memiliki peran yang sangat krusial.

Terapi berfungsi membantu menjaga kadar hemoglobin pasien agar tetap berada dalam level yang optimal sesuai standar medis.

Guna mendukung ketersediaan terapi tersebut, Etana menghadirkan produk EPO yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, Renogen.

Produk tersebut telah digunakan secara luas dalam pelayanan kesehatan dan mengikuti praktik klinis nasional yang berlaku.

Director of Renal & Cardio Business Unit Etana, Roy Priadi menekankan penyakit ginjal kronik memiliki dampak luas yang melampaui gangguan fungsi organ semata.

Roy menilai akses terhadap pengobatan yang tepat menjadi kunci utama dalam manajemen penyakit ini.

“Melalui produksi lokal, Etana berupaya menghadirkan pengobatan yang berkualitas, lebih mudah diakses, dan berkelanjutan bagi pasien di Indonesia,” ujar Roy Priadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).