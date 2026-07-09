Dorong Aplikasi Lokal Mendunia, Kemenparekraf Luncurkan IN-APPS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi digital kini bukan lagi sekadar produk teknologi statis, melainkan telah bertransformasi menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Merespons potensi besar tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian EKRAF/Badan EKRAF) RI resmi menggelar Soft Launching Indonesia Application Summit atau IN-APPS 2026.

Kolaborasi strategis itu diinisiasi bersama Sinar Mas Land, Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), dan PT Kaya Indonesia.

Peluncuran awal itu menjadi pembuka jalan menuju perhelatan akbar IN-APPS 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 17 September 2026 mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

"Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar talenta digital lokal mampu bersaing di kancah internasional," kata Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, Rabu (8/7).

Dengan mengusung tema "Application as the New Engine of Creative Economy Growth", IN-APPS 2026 mencetak sejarah sebagai forum nasional pertama di tanah air yang secara khusus mendedikasikan ruang bagi subsektor aplikasi.

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Forum ini dirancang matang sebagai ekosistem kolaboratif yang mempertemukan pembuat kebijakan, raksasa industri, pengembang aplikasi, startup, investor, akademisi, hingga komunitas digital.

"Kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen aplikasi yang berdaya saing global melalui wadah IN-APPS 2026 ini," ujarnya.