Dorong Budaya Investasi, bank bjb Tawarkan Kemudahan Berinvestasi Melalui ORI030

jpnn.com, BANDUNG - Investasi kini menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan.

Di tengah berbagai pilihan instrumen investasi yang tersedia, setiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, dan tingkat toleransi risiko yang berbeda sehingga penting memilih produk investasi yang sesuai dengan profil masing-masing.

Beragam instrumen investasi saat ini tersedia di pasar, mulai dari deposito, reksa dana, emas, saham, hingga Surat Berharga Negara (SBN). Masing-masing menawarkan karakteristik, tingkat risiko, dan potensi imbal hasil yang berbeda.

Memahami profil risiko menjadi langkah awal sebelum memulai investasi. Investor dengan karakter konservatif umumnya memilih instrumen yang relatif stabil, sementara investor dengan toleransi risiko lebih tinggi dapat mempertimbangkan instrumen yang memiliki potensi imbal hasil lebih besar dengan fluktuasi yang lebih tinggi.

Sebagai mitra keuangan masyarakat, bank bjb terus menghadirkan berbagai solusi investasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Salah satu produk investasi yang kini ditawarkan bank bjb adalah Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030, instrumen investasi yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) Ritel.

Kehadiran ORI030 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. ORI030 hadir dengan dua pilihan tenor, yaitu tiga tahun melalui seri ORI030T3 dan enam tahun melalui seri ORI030T6.

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Seri ORI030T6 merupakan penerbitan Sustainable Development Goals (SDG) Bond untuk investor ritel (SDG Bond Ritel), dimana dana hasil penerbitannya akan digunakan pemerintah untuk mendukung berbagai proyek yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Government Securities Framework.

Untuk ORI030T3, pemerintah menetapkan kupon tetap sebesar 6,90 persen per tahun, sedangkan ORI030T6 menawarkan kupon tetap sebesar 7,00 persen per tahun. Dengan skema fixed rate, besaran kupon yang diterima investor tetap hingga jatuh tempo, sehingga memberikan kepastian pendapatan selama masa investasi.