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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dorong Daya Saing Furnitur Jepara, Bea Cukai Beri Fasilitas KITE untuk PT Furnindo International

Kamis, 18 Juni 2026 – 15:01 WIB
Dorong Daya Saing Furnitur Jepara, Bea Cukai Beri Fasilitas KITE untuk PT Furnindo International - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Agus Yulianto (kiri) resmi memberikan fasilitas KITE untuk PT Furnindo International. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta resmi memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada PT Furnindo International, Senin (15/6).

PT Furnindo International merupakan perusahaan industri furnitur kayu yang berlokasi di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung industri berorientasi ekspor agar semakin kompetitif di pasar internasional.

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Melalui fasilitas KITE, perusahaan memperoleh kemudahan atas impor bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat daya saing produk.

Selain mendorong peningkatan ekspor, keberadaan PT Furnindo International juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Saat ini perusahaan telah menyerap 379 tenaga kerja yang terdiri atas 377 pekerja Indonesia dan dua tenaga kerja asing.

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Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 520 tenaga kerja pada 2030 seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dari sisi investasi, PT Furnindo International telah merealisasikan investasi sebesar Rp 4,6 miliar.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas KITE untuk PT Furnindo International, Senin (15/6)

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TAGS   Fasilitas KITE  Bea Cukai  furnitur  PT Furnindo International  Agus Yulianto  industri  Jepara 
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