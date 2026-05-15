Dorong Digitalisasi Transaksi di Tingkat Agen, Lion Parcel dan AstraPay Catat Kenaikan Pendapatan Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel (PT Lion Express) menjalin kemitraan strategis dengan AstraPay untuk mempercepat digitalisasi transaksi di jaringan mitra agen melalui implementasi pembayaran QRIS.

Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan alternatif metode pembayaran digital, tetapi juga berfokus pada transformasi operasional di tingkat agen sebagai garda terdepan layanan logistik.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong adopsi transaksi digital di sektor UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Lion Parcel dan AstraPay juga menghadirkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan edukasi dan penetrasi transaksi digital.

Salah satunya 'Agen Lion Parcel Jagoan AstraPay' sebagai program apresiasi berbasis performa yang berjalan selama 6 bulan untuk mendorong mitra agen Lion Parcel untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam aktivitas bertransaksi sehari-hari dengan pelanggan.

Program ini telah menjangkau ratusan mitra agen Lion Parcel di berbagai wilayah Indonesia, dengan 36 agen terbaik mendapatkan apresiasi untuk mendukung pengembangan bisnis mereka.

Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika menjelaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem layanan berbasis digital di jaringan agen.

“Melalui kolaborasi ini, kami tidak hanya menghadirkan metode pembayaran digital, tetapi juga mendorong transformasi perilaku transaksi di tingkat agen. QRIS AstraPay memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga membantu mitra agen meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pelanggan,” ujar Febri.