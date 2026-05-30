Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Dorong Edukasi yang Aman dan Mandiri, Didimax Gelar Seminar dan Live Trading

Sabtu, 30 Mei 2026 – 10:30 WIB
Dorong Edukasi yang Aman dan Mandiri, Didimax Gelar Seminar dan Live Trading - JPNN.COM
Didimax menggelar kegiatan edukasi melalui Seminar dan Live Trading yang berlangsung di CGV 23 Paskal Bandung pada Jumat (29/5). Foto: Dok. Didimax

jpnn.com, BANDUNG - PT Didi Max Berjangka (Didimax) kembali menggelar kegiatan edukasi melalui Seminar dan Live Trading yang berlangsung di CGV 23 Paskal Bandung pada Jumat (29/5).

Kegiatan tersebut menghadirkan para trader dan analis berpengalaman seperti Mr. Syam, Mr. Vincent, dan Mr. Widiansyah yang mengajarkan strategi khusus seperti Smart Money Concept (SMC), Money Hunter, dan Fundamental untuk berbagi wawasan, strategi, serta pemahaman mengenai dunia trading kepada masyarakat luas.

Tidak hanya itu, acara juga dihadiri oleh 250 peserta yang sangat antusias dengan trading.

Baca Juga:

Mengusung semangat peningkatan literasi keuangan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Didimax dalam memberikan edukasi trading yang benar, transparan, dan bertanggung jawab.

Peserta mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung praktik live trading di layar besar serta mempelajari berbagai metode analisis pasar dari para mentor yang hadir.

Sebagai perusahaan pialang berjangka yang telah beroperasi secara resmi di Indonesia, Didimax terus menempatkan edukasi sebagai salah satu fokus utama perusahaan.

Baca Juga:

Berbagai program pelatihan, seminar, webinar, hingga bimbingan trading telah diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat memahami risiko dan peluang dalam aktivitas perdagangan berjangka.

Direktur Didimax, Cenli Yani menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan edukasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

PT Didi Max Berjangka (Didimax) kembali menggelar kegiatan edukasi melalui Seminar dan Live Trading yang berlangsung di CGV 23 Paskal Bandung pada Jumat (29/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Didimax  Didimax berjangka  Broker Didimax  trading 
BERITA DIDIMAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp