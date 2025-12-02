Close Banner Apps JPNN.com
Dorong Ekonomi Lokal Tumbuh, Bea Cukai Dampingi UMKM Berpotensi Ekspor di Sejumlah Daerah

Selasa, 02 Desember 2025 – 15:58 WIB
Dorong Ekonomi Lokal Tumbuh, Bea Cukai Dampingi UMKM Berpotensi Ekspor di Sejumlah Daerah
Bea Cukai mendampingi UMKM berpotensi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi di sejumlah daerah untuk mendorong ekonomi lokal tumbuh. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TARAKAN - Bea Cukai memperluas dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi di sejumlah daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekspor nasional berbasis produk unggulan lokal yang bernilai tambah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan pendampingan lapangan merupakan kunci untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Kami ingin memastikan setiap pelaku UMKM memahami proses ekspor dengan benar, menguasai regulasi, dan percaya diri menembus pasar global,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Asistensi pertama berlangsung di Tarakan pada Rabu (19/11). Bea Cukai Tarakan menyelenggarakan sosialisasi Ready To Go Export bagi UMKM serta eksportir hasil laut di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan ini, Bea Cukai Tarakan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan dokumen ekspor, alur pelayanan, ketentuan larangan dan pembatasan, serta fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran ekspor.

Kehadiran narasumber dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara turut memperkaya pemahaman peserta mengenai persyaratan karantina dan standar keamanan komoditas hasil laut.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesiapan UMKM untuk bersaing di pasar internasional, sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi daerah.

Bea Cukai mendampingi UMKM berpotensi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi di sejumlah daerah untuk mendorong ekonomi lokal tumbuh

