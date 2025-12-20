Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan, Sultan Rela Naik Sepeda Motor Bertemu Petani Kopi di Pelosok

Sabtu, 20 Desember 2025 – 14:58 WIB
Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan, Sultan Rela Naik Sepeda Motor Bertemu Petani Kopi di Pelosok - JPNN.COM
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD ( RI Sultan Baktiar Najamudin saat melakukan kunjungan ke perkebunan Kopi Rakyat di desa Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu pada Jum'at petang (19/12). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, BENGKULU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pihaknya memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pengembangan hilirisasi semua komoditas perkebunan unggulan yang dicanangkan Pemerintah.

Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat melakukan kunjungan ke perkebunan Kopi Rakyat di desa Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu pada Jum'at petang (19/12).

Di sela-sela masa resesnya, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu bertemu dengan kelompok masyarakat petani kopi di salah satu desa di pedalaman Lebong meski dengan menumpangi sepeda motor.

Baca Juga:

“Permintaan kopi Indonesia di pasar global terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sementara kebutuhan dalam negeri sangat tinggi. Kopi bisa menjadi komoditas yang efektif berkontribusi pada devisa Negara," ujar Sultan saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurutnya, kopi memiliki keunggulan masa penyimpanan yang lama dan diminati oleh banyak negara.

Di sisi lain, mayoritas perkebunan kopi dikembangkan oleh masyarakat, dibandingkan korporasi.

Baca Juga:

"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang memberikan atensi serius pada komoditi kopi. Kami di DPD RI merasa harus memberikan perhatian Dan semangat kepada para petani yang menjadi motor utama produksi kopi Nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Sultan mendorong agar Pemerintah daerah dan petani kopi perlu mengembangkan Intesifikasi komoditi kopi secara komunal berbasis Koperasi. Koperasi Merah Putih harus menjadikan Kopi sebagai komoditas andalan.

Permintaan kopi Indonesia di pasar global terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sementara kebutuhan dalam negeri sangat tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  Sultan Baktiar Najamudin  kopi  sepeda motor 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp