Dorong Inovasi AI & 5G untuk Industri, Telkomsel Gelar Solution Day 2025

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel mengkukuhnya posisinya kembali sebagai pionir transformasi digital melalui ajang Solution Day 2025 yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Acara mengusung “Staying Resilient, Creating Impact” itu menjadi kolaboratif tahunan yang mempertemukan lebih dari 800 pemimpin negeri, pengambil keputusan bisnis, dan inovator teknologi lebih dari 200 perusahaan terkemuka.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam mengatakan ajang itu untuk mendorong adopsi teknologi digital sebagai kunci ketahanan dan pertumbuhan bisnis lintas sektor.

Menurut dia, Solution Day 2025 menghadirkan lebih dari 20 pembicara terkemuka, termasuk perwakilan pemerintah dan pakar industri strategis, yang menyampaikan dampak nyata pemanfaatan solusi digital di sektor Perbankan & Keuangan, Pertambangan, Energi & Migas, Manufaktur, Transportasi & Logistik, Ritel, hingga Pemerintahan.

"Ini menghadirkan beragam agenda, mulai dari sesi diskusi strategis, showcase teknologi dengan lebih dari 30 solusi digital berbasis AI, 5G, dan data intelligence, hingga peluncuran solusi terbaru serta penandatanganan kerja sama strategis dengan berbagai mitra industri," kata Wong Soon.

“Melalui Solution Day 2025, kami menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat menghadirkan nilai tambah signifikan bagi berbagai sektor industri," sambungnya.

Sebagai mitra terpercaya transformasi digital Indonesia, Telkomsel percaya pertumbuhan berkelanjutan dapat tercapai melalui kolaborasi terbuka, inovasi relevan, dan pemanfaatan teknologi secara tepat.

"Bersama para mitra strategis, kami berkomitmen terus menghadirkan solusi yang membantu pelanggan bisnis menjadi lebih tangguh, berdaya, dan berdampak,” tuturnya.