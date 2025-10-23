Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dorong Investasi, Badan Bank Tanah-BNI Gelar Landbank Strategic Partnership Forum

Kamis, 23 Oktober 2025 – 15:31 WIB
Dorong Investasi, Badan Bank Tanah-BNI Gelar Landbank Strategic Partnership Forum - JPNN.COM
Badan Bank Tanah berkolaborasi bareng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Landbank Strategic Partnership Forum. Foto: dok BBT

jpnn.com, JAKARTA - Badan Bank Tanah berkolaborasi bareng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Landbank Strategic Partnership Forum.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menyampaikan forum itu merupakan langkah nyata mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor potensial untuk membangun sinergi dalam pemanfaatan lahan-lahan milik Badan Bank Tanah.

“Melalui forum ini, kami ingin membuka akses bagi investor untuk bersama-sama mengembangkan lahan-lahan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Badan Bank Tanah berharap dari kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia tetapi juga kesejahteraan masyarkat,” ujar Hakiki.

Baca Juga:

Selain itu, kegiatan itu bertujuan menjadi wadah kolaborasi investasi yang produktif dan berkelanjutan, di mana Badan Bank Tanah memperkenalkan portofolio lahan strategis yang siap dikembangkan untuk berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga perumahan rakyat.

Melalui Landbank Strategic Partnership Forum ini, Badan Bank Tanah menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengelola aset negara.

Namun, sebagai motor penggerak investasi nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan.

Baca Juga:

Melalui forum ini diharapkan makin memperkuat fondasi kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan tanah yang berkeadilan, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami percaya, tanah bukan sekadar aset, tetapi fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui kemitraan strategis seperti ini, kami ingin memastikan setiap jengkal tanah yang dikelola negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” tutur Hakiki.(mcr10/jpnn)

Badan Bank Tanah berkolaborasi bareng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Landbank Strategic Partnership Forum

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Badan Bank Tanah  investasi  Perekonomian  BNI 
BERITA BADAN BANK TANAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp